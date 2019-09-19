Жена Бута рассказала о первой за семь лет встрече с мужем

Алла Бут рассказала о впечатлениях от первой с 2012 года встречи с супругом Виктором, который отбывает наказание в американской тюрьме.

«Такое ощущение, что от человека, которого я видела в Нью-Йорке в суде, ровно половина осталась... Нам не давали за руки держаться, что-то передавать, вообще ничего нельзя, чисто визуальный контакт. Слава богу, что не через стекло», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Бут, отбывающий 25-летнее заключение в тюрьме США, впервые с 2012 года встретился с женой и дочерью.

Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года. США обвинили его в подготовке сговора с целью убийства граждан США, в том числе военных, а также в поддержке терроризма.