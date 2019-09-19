Бут впервые за долгие годы встретился с семьей

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летнее заключение в тюрьме США, впервые за долгие годы встретился с женой и дочерью, сообщило Генконсульство России в Нью-Йорке.

Российские дипломаты «оказали содействие в организации» этой встречи, сообщает Генконсульство в Facebook.

Это первое свидание Бута с семьей с 2012 года.

Семье Бута разрешено посещать его четыре раза в неделю. Каждая встреча может длиться до четырех часов.

Бут не высказывал «жалоб на условия содержания», передает РИА «Новости».

Напомним, Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате спецоперации американских спецслужб.