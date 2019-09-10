В США разрешили Буту два дополнительных свидания

Власти США разрешили жене и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю, рассказала супруга россиянина Алла Бут.

«Госдеп США пошел навстречу, и нам выделили два дополнительных дня. При этом нам предложили на выбор эти дни», – пояснила Бут, передает ТАСС.

Она уточнила, что вместе с дочерью выбрала для свиданий кроме субботы и воскресенья среду и четверг.

«У нас первое свидание – это среда-четверг (18-19 сентября) на следующей неделе. Мы планируем прибыть туда к этому времени», – сказала Алла Бут, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это будет их первое свидание с 2012 года.

Виктора Бута арестовали в Бангкоке в марте 2008 года в результате спецоперации американских спецслужб. Федеральный суд США приговорил его к 25 годам тюрьмы. 6 марта исполнилось 11 лет со дня его ареста. Сам Бут считает, что в его положении не нужно отмечать годовщины ареста, но необходимо делать все для сохранения здоровья, рассудка и надежды.