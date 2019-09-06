Меркель выразила надежду на решение торгового спора США и Китая

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках своего 12-го визита в Китай выразила надежду на решение торгового спора Пекина и Вашингтона, который сказывается и на других странах.

«Надеемся, что в торговом споре с Соединенными Штатами будет найдено решение, поскольку он отражается на всех», – сказала Меркель в ходе встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.

В ходе визита она также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Вопросы торговли находятся в главной повестке визита немецкой делегации. На встрече с китайским премьером Меркель подчеркнула, что Германия остается открытой для китайских инвестиций. Вместе с тем она отметила, что немецкая сторона контролирует инвестиции в некоторых стратегически важных отраслях и инфраструктурных проектах.

По сообщениям СМИ, для Меркель и Ли Кэцяна перед началом торжественной церемонии на площади на возвышении поставили два стула, сидя на которых они выслушали гимн Германии. Затем при исполнении гимна КНР Ли Кэцян встал, а его гостья осталась сидеть на месте.

В воскресенье США и Китай обменялись новыми ударами в торговой войне. С этого дня начали действовать объявленные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию, а также ответные тарифы со стороны КНР.

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