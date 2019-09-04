Названы должности погибших при крушении Су-25

В результате крушения Су-25УБ в Ставропольском крае погибли начальник безопасности полетов и командир звена, сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

«Погибшие – начальник безопасности полетов и командир звена», – передает ТАСС слова источника.

Ранее источник говорил, что один из погибших – уроженец Буденновска (Ставропольский край), а второй – Карачаево-Черкессии. Офицеры заканчивали Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в 2003 и 2011 годах.

Во вторник штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье. Изначально сообщалось, что пилоты успели катапультироваться, но их тела не были найдены. Позже было высказано предположение, что тела все же находятся в кабине воздушного судна, но Су-25 ушел на три метра в землю, на то, чтобы его откопать, ушло время.

В среду тела были найдены.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что штурмовиком управляли опытные летчики.

Также были высказаны предположительные причины крушения.