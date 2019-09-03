Штурмовик Су-25УБ разбился на Ставрополье

Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае, сообщили в Минобороны.

В Минобороны сообщили, что во вторник, 3 сентября, «при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ», передает ТАСС.

В данный момент «специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков».

Отмечается, что «полет выполнялся без боекомплекта». Кроме того, «самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет».

Ранее источник в силовых структурах региона сообщил, «потерпел аварию Су-25УБ, полеты проводились с аэродрома Буденновск».

«На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна», – добавил он.

Самолет Су-25УБ – учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 штурмовиков. Состав вооружения машины аналогичен штурмовику Су-25.

Напомним, в минувшем году самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении потерпел крушение в Мараликском районе республики, оба пилота погибли.