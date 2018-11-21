Разбился Су-25 ВВС Армении, оба пилота погибли

Самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении потерпел крушение в Мараликском районе республики, оба пилота погибли, сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Самолет найден в Мараликском районе, в горах. Погибшие летчики – подполковник Бабаян и майор Манукян», – сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства, передает ТАСС.

Ранее минобороны Армении сообщило, что потеряло связь с штурмовиком Су-25, выполняющим учебно-тренировочный полет из аэропорта в Гюмри.

Как сообщил очевидец авиакатастрофы, глава общины Ани Артак Геворгян, самолет был найден в ходе поисковых работ. «Сейчас здесь находятся оперативники, спасатели и местные жители, которые помогали в поисках самолета. Самолет потерпел крушение в местечке Цаккар в горах», – отметил глава общины.