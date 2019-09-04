Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела обоих пилотов Су-25УБ найдены на месте падения штурмовика в Ставропольском крае, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Кабина Су-25 извлечена из воронки. (…) Оба пилота погибли», – сказал он РИА «Новости».

По его словам, погибшие летчики находились в кабине воздушного судна, которая при падении ушла под землю.

Напомним, во вторник на Ставрополье разбился учебно-боевой Су-25УБ. Штурмовик проводил плановый полет по отработке высшего пилотажа.

Изначально сообщалось, что пилоты успели катапультироваться, однако их тела, а также парашюты не были найдены. После этого представители экстренных служб предположили, что тела летчиков находятся в кабине воздушного судна. Однако Су-25 при падении ушел на три метра в землю, и на то, чтобы откопать самолет, ушло время.

По словам источника в правоохранительных органах, разбившимся штурмовиком Су-25УБ управляли опытные летчики.

Самолет Су-25УБ – учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 штурмовиков. Состав вооружения машины аналогичен штурмовику Су-25.