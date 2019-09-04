Названо предполагаемое место нахождения тел пилотов упавшего Су-25

Тела пилотов разбившегося в Ставропольском крае самолета Су-25УБ не найдены, вероятно, они находятся в кабине воздушного судна, сообщил представитель экстренных служб региона.

«По состоянию на 06.00 среды судьба экипажа штурмовика Су-25 остается неизвестной», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что, скорее всего, оба пилота погибли, а тела их находятся в самолете. При этом Су-25 «зарыт» в землю наполовину, а работы по извлечению самолета из земли начнутся после прибытия на место происшествия комиссии.

По уточненным данным, штурмовик Су-25 потерпел крушение в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское.

Напомним, во вторник на Ставрополье разбился учебно-боевой Су-25УБ. Штурмовик проводил плановый полет по отработке высшего пилотажа.

Спасатели проверили кабину упавшего самолета, но летчиков в ней не оказалось. Пилотов пока не нашли.

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