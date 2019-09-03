Летчиков не оказалось в кабине рухнувшего Су-25УБ

Спасатели не нашли летчиков в кабине упавшего на Ставрополье Су-25УБ, заявил источник в силовых структурах региона.

«Самолет нашли, в кабине летчиков нет. Пока только такая информация», – сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что поиски летчиков продолжаются.

Напомним, на Ставрополье разбился учебно-боевой Су-25УБ. Сообщалось, что штурмовик проводил плановый полет по отработке высшего пилотажа.

После падения самолета на юге России были приостановлены полеты Су-25.