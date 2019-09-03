Разбившийся Су-25 на Ставрополье вошел в землю на глубину до трех метров

Су-25УБ ВКС, разбившийся на Ставрополье, проводил плановый полет по отработке высшего пилотажа, летчики не смогли вывести машину из пикирования, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Полеты выполнялись на отработку высшего пилотажа. При выполнении «мертвой петли» летчики не вывели самолет из пикирования и столкнулись с землей. Самолет вошел в землю на глубину до трех метров», – сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что пилоты разбившегося борта успели катапультироваться, на их поиски отправился вертолет.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолет разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета, ведутся поиски летчиков. Там отметили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Самолет Су-25УБ – учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 штурмовиков. Состав вооружения машины аналогичен штурмовику Су-25.