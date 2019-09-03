Полеты Су-25 на юге России приостановлены после крушения штурмовика на Ставрополье

Полеты Су-25 на юге России приостановлены после крушения учебно-боевого Су-25УБ, об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

«Полеты Су-25 на Юге России временно приостановили до выяснения причин ЧП», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, ранее источник в силовых структурах региона сообщил, что Су-25УБ проводил плановый полет по отработке высшего пилотажа.

В Минобороны уточняли, что организованы поиски пилотов борта.