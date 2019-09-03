Разбившимся на Ставрополье штурмовиком Су-25 управляли опытные летчики

Разбившимся в Ставропольском крае штурмовиком Су-25УБ управляли опытные летчики, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, самолетом управлял «опытный пилот, который был в Сирии, с ним на борту был начальник по безопасности полетов», передает РИА «Новости».

«Их ищут, неизвестно, где они. И неизвестно, погибли они или живы. Самолет ушел на три метра в землю, его откапывают. Поиски пропавших велись с вертолета», – сказал источник.

Напомним, на Ставрополье разбился учебно-боевой Су-25УБ. В ходе полета отрабатывались элементы высшего пилотажа. При выполнении «мертвой петли» летчики не вывели самолет из пикирования и столкнулись с землей.

Спасатели проверили кабину упавшего самолета, но летчиков в ней не оказалось. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД