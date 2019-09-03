Сведения о найденных на месте крушения Су-25 в Ставрополье парашютах опровергли

Спасатели не пока обнаружили летчиков учебно-боевого Су-25УБ, рухнувшего на Ставрополье, об этом сообщил источник во властных структурах региона.

«Самолет упал в Советском районе. Ни парашютов, ни пилотов, пока в неизвестности», – пояснил собеседник ТАСС.

Между тем, источник РИА «Новости» сообщил, что парашюты якобы были найдены в районе крушения борта.

Ранее спасатели проверили кабину упавшего самолета, однако летчиков там не оказалось.

На Ставрополье разбился учебно-боевой Су-25УБ. Сообщалось, что штурмовик проводил плановый полет по отработке высшего пилотажа.

После падения самолета на юге России были приостановлены полеты Су-25.