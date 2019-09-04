Названы вероятные причины крушения Су-25 на Ставрополье

Следствие рассматривает ошибку пилотов и отказ техники в качестве основных причин крушения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье, сообщил источник в военных кругах.

«Пока две версии – ошибка пилотов или техника», – сказал источник ТАСС.

Ранее были найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25. Также найдены черные ящики разбившегося самолета.

Изначально сообщалось, что пилоты успели катапультироваться, однако их тела, а также парашюты не были найдены. После этого представители экстренных служб предположили, что тела летчиков находятся в кабине воздушного судна. Однако Су-25 при падении ушел на три метра в землю, и на то, чтобы откопать самолет, ушло время.

По словам источника в правоохранительных органах, разбившимся штурмовиком Су-25УБ управляли опытные летчики.