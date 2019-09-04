Найдены черные ящики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ

Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, сообщил представитель экстренных служб региона.

«На месте падения Су-325 извлечены оба черных ящика – прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец», – сказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.

По его словам, «состояние бортового речевого самописца и прибора регистрации параметров полета удовлетворительное».

Ранее были найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25.

Изначально сообщалось, что пилоты успели катапультироваться, однако их тела, а также парашюты не были найдены. После этого представители экстренных служб предположили, что тела летчиков находятся в кабине воздушного судна. Однако Су-25 при падении ушел на три метра в землю, и на то, чтобы откопать самолет, ушло время.

По словам источника в правоохранительных органах, разбившимся штурмовиком Су-25УБ управляли опытные летчики.