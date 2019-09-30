Украинские депутаты прибыли в ПАСЕ вопреки отказу от участия официальной делегации

Депутаты Верховной рады Украины прибыли на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на официальный отказ от участия новой национальной делегации, заявил депутат Алексей Гончаренко, представляющий партию Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Сейчас в Страсбурге находятся четыре народных депутата от Украины, включая меня», – заявил Гончаренко, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что депутаты, прибывшие на сессию, не будут присутствовать в зале заседаний и сосредоточатся на встречах с коллегами-парламентариями на полях сессии. Гончаренко также заявил о планах встретиться с государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален, которая представляет свою страну в Комитете министров СЕ.

На прошлой неделе делегация Украины в ПАСЕ отказалась участвовать в работе сессии из-за возвращения России. В Парламентской ассамблее Европы прокомментировали отказ Украины от участия в сессии организации и заявили, что Киев был обязан направить делегацию.