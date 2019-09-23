Украине объяснили разницу между ПАСЕ и кафе

В Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) прокомментировали отказ Украины от участия в сессии организации и заявили, что Киев был обязан направить делегацию.

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах», передает РИА «Новости».

«Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы – это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится», – сказал Кокс.

Он также прокомментировал и призыв Киева к Совету Европы о проведении расширенных консультаций по вопросу последствий возвращения России в ПАСЕ, отметив необходимость создания эффективных механизмов ответственности «государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права».

Кокс сообщил, что разработка совместного механизма реагирования для случаев нарушения государством-членом обязательств по уставу и Европейской конвенции по правам человека уже ведется.

«На предстоящей части сессии этот новый механизм будет обсуждаться с руководителями всех национальных делегаций. Если Украина отсутствует, она упускает шанс поучаствовать в этом обсуждении. Поэтому было бы разумно не оставаться в стороне следующей части сессии», – заключил он.

Ранее делегация Украины в ПАСЕ отказалась участвовать в работе сессии из-за возвращения России.