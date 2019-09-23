Украина отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) отказалась участвовать в осенней сессии из-за возвращения России.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление делегации.

В понедельник в ПАСЕ сообщали, что не получали документы от Киева для аккредитации новой украинской делегации на октябрьской сессии.

Ранее стало известно, что представители Киева не поедут на ближайшую сессию ПАСЕ. Сенатор Константин Косачев отмечал, что Украина не знает, как вести себя в условиях отсутствия комфортного антироссийского консенсуса в ассамблее.