В ПАСЕ разъяснили ситуацию с аккредитацией делегации от Украины

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы еще не получил документы от Киева для аккредитации новой украинской делегации на октябрьской сессии, сообщили в аппарате ПАСЕ.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Богдан Яременко заявил, что Украина воздержится от участия в ближайшей сессии ПАСЕ, так как не имеет возможности реагировать на «нарушения принципов организации». Член украинской делегации, депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации собирается посетить сессию ПАСЕ в частном порядке, передает РИА «Новости».

Представители России назвали отказ украинской делегации от участия в сессии ПАСЕ шантажом Совета Европы. По мнению россиян, украинская делегация не знает, как вести себя в условиях отсутствия антироссийского консенсуса в ПАСЕ, который неизменно был в последнее время.

«Согласно имеющейся у меня информации, секретариат ассамблеи еще не получил полномочия какой-либо новой украинской парламентской делегации. Как вы знаете, наши правила гласят, что полномочия любой новой делегации должны быть представлены, если это возможно, за неделю до открытия сессии, а именно сегодня, но на самом деле они могут быть представлены позже», – сказал неназванный представитель ПАСЕ.

По его словам, пока считается аккредитованной и действующей существующая делегация Украины. Таковой она может оставаться на протяжении шести месяцев с даты выборов в своей стране.

Источник в Совете Европы пояснил, что «назначение новой делегации означает прекращение полномочий старой с открытия нынешней сессии». Если новая делегация Украины не будет представлена в октябре, значит, до января она заседать не будет.

Еще один источник заметил, что украинские парламентарии могут «приехать туристами», однако у них «не будет прав и возможности доступа на этаж ассамблеи, только на общую трибуну». Кроме того, есть возможность приехать в качестве эксперта. Тогда в делегации заказывается пропуск и определяется режим допуска.

Ранее стало известно, что представители Киева не поедут на ближайшую сессию ПАСЕ. Сенатор Константин Косачев отмечал, что Украина не знает, как вести себя в условиях отсутствия комфортного антироссийского консенсуса в ассамблее.

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