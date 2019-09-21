Косачев объяснил отказ Украины участвовать в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, потому что не знает, как вести себя в условиях отсутствия комфортного для них в последние годы антироссийского консенсуса в ассамблее, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев на своей странице в Facebook отметил, что следующая сессия ПАСЕ обещает быть «очень непростой», и тем не менее это диалог без ультиматумов и бойкотов. И украинская сторона могла бы принять в нем участие на равных.

«Но украинцы так, на равных, не могут. То ли разучились, то ли не хватает аргументов для диалога. Поэтому и не едут», – уверен сенатор.

«Не знают, как себя вести в условиях отсутствия столь комфортного для них в последние годы антироссийского консенсуса», – добавил он.

По его словам, последние пять лет украинская сторона добивалась в ПАСЕ бойкота России, который в итоге завел организацию в тупик.

Он убежден, что ультиматумы и бойкоты не могут быть самоцелью для такой организации, как Совет Европы. «Она создавалась ради диалога. И это теперь стало понятным почти всем», – считает глава международного комитета СФ.

Парламентарий предположил, что в ходе предстоящей сессии из Киева будут звучать «истеричные монологи». «Но главное – в Страсбурге наконец-то будет искомый диалог. Остается пожелать нашим украинским соседям рано или поздно к нему присоединиться», – заключил Косачев.

Ранее стало известно, что представители Киева не поедут на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме, а в июле Россия заплатила взнос в СЕ.