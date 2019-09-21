Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Представители Киева не поедут на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Яременко сообщил в Facebook, что такое решение принято украинской делегацией, так как она не имеет другой возможности «реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов». Кроме того, отмечается, что ПАСЕ проигнорировала интересы Украины.

По его словам, в настоящее время внимание будет сосредоточено на проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью «разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».

Соответствующий подход, продолжил Яременко, «поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента».

Напомним, в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме, а в июле Россия заплатила взнос в СЕ.

Решение ПАСЕ возмутило Украину. В итоге Киев «назло России» переплатил в Парламентскую ассамблею СЕ.

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