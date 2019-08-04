Украина переплатила в ПАСЕ «назло России»

Киев добровольно заплатил 400 тыс. евро вместо 316 тысяч в качестве ежемесячного членского взноса ПАСЕ, чтобы не пускать российскую делегацию в Ассамблею, заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что переплата связана со стремлением компенсировать сумму, которой не хватало ПАСЕ из-за отсутствия российских взносов. Таким образом, по словам Кулебы, Киев надеется убедить руководство Ассамблеи не возвращать Россию в ПАСЕ, сообщает «Страна».

После этого, отметил он, Украина призвала другие страны присоединиться и заплатить больше, но примеру Киева никто не последовал.

«Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который уже покидает пост, блокировать любые инициативы, связанные с компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, поддержать шаг Украины», – заявил Кулеба.

Он выразил мнение, что украинская сторона была права в том, что переплатила, так как совесть делегации «чиста».

«Потому что, когда в процессе дискуссии нас пытались упрекнуть, что Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает для решения кризиса, то мы говорили: извините, мы как раз сделали несколько очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьезных объемах. Потому что 400 тысяч – это очень большая сумма на самом деле. И тогда говорили: все, к Украине вопросов нет, вы действительно все сделали то, что могли», – сказал Кулеба.

Добавим, что ежемесячный взнос России в ПАСЕ составляет около 3 млн евро против 316 тыс. евро для Украины.

Напомним, в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме, а в июле Россия заплатила взнос в СЕ.