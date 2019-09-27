Матвиенко заявила о сдвиге отношений России и Украины с мертвой точки

С избранием Владимира Зеленского президентом Украины отношения Москвы и Киева сдвинулись с мертвой точки, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В качестве примера Матвиенко привела обмен заключенными между Россией и Украиной. «Вот здесь господин Зеленский проявил волю для того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35. Газета ВЗГЛЯД писала о значении этого события.

В то же время, отметила Матвиенко, Зеленский бездействует, что не может не разочаровывать. По словам спикера, все ожидали, что Зеленский как верховный главнокомандующий даст жесткий приказ прекратить обстрелы в Донбассе, отвести тяжелую технику от линии соприкосновения, снимет экономическую блокаду, однако этого так и не произошло.

По ее словам, понятно, что у Зеленского есть «определенные ограничители» в его действиях, в том числе «националисты, вскормленные [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко». Тем не менее, считает глава Совфеда, Зеленский должен занимать принципиальную позицию.

Матвиенко, комментируя высказывания Зеленского в ООН, заявила, что Россия продолжит проявлять взвешенность и выдержку и не «захлопнет форточку возможностей» в отношениях с Украиной.

Напомним, Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы – в Донбассе. В качестве символа «российской агрессии» он продемонстрировал пулю.

«Россия должна быть выше этого. Мы, как никто другой, заинтересованы в стабильности на Украине, прекращении противостояния, установлении мира там. Для нас это был и остается братский народ, наш сосед. Поэтому мы не должны закрывать – я не могу уже сказать «дверь», но «форточка» еще осталась – форточку возможностей в наших отношениях, мы не должны ее захлопывать», – добавила Матвиенко, подчеркнув, что Россия должна проявлять выдержку.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления Зеленского, отметила, что манера выступления президента Украины связана с неопытностью команды и тем, что в его окружении остались люди со времен Петра Порошенко.

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