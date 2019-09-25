Зеленский показал в ГА ООН пулю

В ходе своего выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский показал пулю, которая якобы доказывает «российскую агрессию» в Донбассе.

«А-а-а-а! Зеленский привез в ООН пулю! Типа Россия – агрессор. Порошенко 2.0», – написала телеведущая «России 1» Ольга Скабеева в своем Telegram.

Она намекает на действия Порошенко на различных международных выступлениях. Так, на Мюнхенской конференции по безопасности в 2015 году он представил «очевидные доказательства» присутствия российских войск на территории Украины: паспорт и военный билет якобы принадлежащие российским военным.

До этого на форуме в Давосе Порошенко показал аудитории перфорированный кусок металла желтого цвета. Он утверждал, что это якобы фрагмент обшивки автобуса, расстрелянного у КПП у Волновахи.

«Зеленский в ООН принес пулю. В ближайшие часы мемы о куске автобуса и паспортах погасят рейтинг процента на три. Давайте. Мочите себя. Закапывайте», – заметил также в своем Facebook блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.

Портал «Фокус» сообщает, что, показывая пулю, Зеленский рассказал историю об одном из лучших оперных певцов мира, голос которого теперь нельзя услышать. Эта пуля, по его словам, стоит 10 долларов – «столько стоит сейчас человеческая жизнь». Речь идет о погибшем в Донбассе певце Василии Слепаке.

Зеленский также заявил, что Украина с оружием в руках «отстаивает свою независимость».

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