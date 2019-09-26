Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ООН

|
26 сентября, четверг | Последнее обновление — 01:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров прокомментировал «тайное предложение» Порошенко Путину «забрать Донбасс»
Разделы
Москва и Минск оставили Украину без дизеля
Почему «китайская мечта» возвращается к идеалам коммунизма
Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей
Литва гноит в тюрьме борца за Советский Союз
Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы
Зачем Китаю Ближний Восток
Василий Кашин, Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба «Валдай»
Растущее китайское присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке сформировало устойчивый стереотип: Китай наращивает свое влияние в сфере экономики, но остается пассивным игроком в политике. Но это, мягко говоря, не так. Подробности...
Люди-флюгера не поспели за делом Устинова
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Активисты, меняющие свои взгляды в зависимости от того, что скажет «обчество» – не как таковое, а их конкретное общество, потому что обществ у нас как минимум два, либеральное и патриотическое – это фу как плохо. И это очень опасно. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
В СССР была своя Грета Тунберг
Дмитрий Бавырин, журналист
Это не история о карьеристке. Нет, это история об искренней, убежденной и упорной девушке. Хрущев писал о «лучшей комсомолке Советского Союза»: «человек с психическим дефектом, хотя и честный». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
В Китае открыли самый большой аэропорт в мире
В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в годПодробности...
Обсуждение: 7 комментариев
В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик
Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 кмПодробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 годуПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook