Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес России, высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Захарова предположила, что манера выступления Зеленского связана с неопытностью команды и тем, что в его окружении остались люди со времен Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

«Методология выступления на Генассамблее осталась та же самая», – отметила Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия-1.

По словам дипломата, Зеленского «очень сильно подставили люди, которые рассказали, что в ООН с пустыми руками не ездят».

«И они ему не рассказали главного, что в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы... Конечно и о себе говорить надо, о своих странах, но приезжать с какой-то пропагандистской мишурой, отвлекая внимание от главного, а это было сделано, ...», – указала официальный представитель МИД России.

Она также опровергла утверждение о том, что пулей, продемонстрированной Зеленским, якобы был убит оперный певец. По словам дипломата, пуля убила боевика, который сражался в рядах «Правого сектора*» (запрещенная в России экстремистская организация).

«Это не певец, не оперная дива, которая случайно пала жертвой, это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне и мы все прекрасно знаем, что такое (запрещенная в России экстремистская организация) «Правый сектор»*. Почему-то об этом тоже с высокой трибуны ООН сказано не было», – подчеркнула Захарова.

В среду Зеленсий продемонстрировал пулю, якобы от которой в Донбассе погиб украинский оперный певец Василий Слипак. Однако практически сразу Зеленского поймали на лжи.

Выступление Зеленского сравнили с тем, что уже делал на международных форумах его предшественник Петр Порошенко, который ранее показывал российские паспорта и военные билеты и якобы куски обшивки уничтоженного в Донбассе автобуса.

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