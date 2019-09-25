Зеленского поймали на лжи с пулей

Украинский президент Владимир Зеленский принес в ГА ООН пулю калибром 12,7 мм, которой якобы убили оперного певца Василия Слипака в Донбассе. Однако на самом деле его застрелили из снайперской винтовки калибра 7,62 мм, утверждают СМИ.

Снайпер ДНР с позывным «Морячок» рассказал о бое, в котором был убит в 2016 году Василий Слипак. По словам Морячка, он стрелял по пулеметному расчету ВСУ, где служил оперный певец, чтобы спасти из-под огня своих товарищей. Снайпер пользовался и пользуется винтовкой Драгунова калибром 7,62 мм, сообщает «Лайф».

Ранее сообщалось, что в выступлении на Генассамблее ООН Зеленский показал пулю, которая якобы доказывает «российскую агрессию» в Донбассе.

Показывая пулю, он рассказал историю об «одном из лучших оперных певцов мира», голос которого теперь нельзя услышать – речь шла о погибшем в Донбассе певце Василии Слепаке.

Выступление Зеленского сравнили с тем, что уже делал на международных форумах его предшественник Петр Порошенко, который ранее показывал российские паспорта и военные билеты и якобы куски обшивки уничтоженного в Донбассе автобуса.