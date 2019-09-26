Лукашенко дал определение встрече Зеленского и Трампа

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке прошла «разумно» и «красиво».

Лукашенко заявил в Минске на встрече с представителями украинских СМИ, что встреча Зеленского с Трампом прошла, по его мнению, «прилично, разумно, красиво», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 112.

«Это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу», – добавил он.

При этом политик отметил «конспирологический» фон, который, на его взгляд, создали СМИ.

«Таких горячих точек с вашей подачи в ООН бывают десятки, только меньше обращает кто-то внимания. Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, конспирология какая-то появилась. Вот это привлекло определенное внимание», – указал белорусский президент.

По его мнению, этот день был «нормальным для американо-украинских отношений».

«Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим», – добавил Лукашенко.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским, который стал причиной инициирования процедуры импичмента американского лидера.

Утверждалось, что тот якобы шантажом добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Трамп назвал разговор с президентом Украины «звонком ни о чем». Минюст США не нашел нарушений закона со стороны американского лидера.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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