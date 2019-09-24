В НАК рассказали о вербовке студентов в ряды террористов

В России участились случаи вербовок студентами российских вузов своих однокурсников в ряды сторонников международных террористических организаций в Сирии, сообщил замначальника управления аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Михаил Качалин.

По его словам, необходимо усилить совместную работу силовиков и органов исполнительной власти в регионах по противодействию идей терроризма среди молодежи, передает РИА «Новости».

«В качестве одного из примеров, подтверждающего необходимость наращивания наших усилий по защите молодежи от террористической идеологии, является факт привлечения к уголовной ответственности в мае текущего года двух студентов одного из вузов Сибирского региона, которые в период с 2016 по 2018 год завербовали шесть сверстников для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций в Сирии», – сказал Качалин.

Он подчеркнул, что аналогичные случае есть и в ряде других регионов.

Также замначальника НАК отметил, что в первом полугодии 2019 года правоохранители удалили из российского сегмента интернета 55 тыс. материалов, в которых оправдывались идеи терроризма.

Ранее вернувшуюся из Сирии россиянку заподозрили в пропаганде терроризма.

Также накануне в Нижневартовске были задержаны трое сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России).