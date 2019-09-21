В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ

Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске, сообщила пресс-служба Росгвардии.

«В Нижневартовске бойцы СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре в рамках проведенной спецоперации задержали трех граждан, подозреваемых в преступлениях террористической направленности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, мужчины идеологически обрабатывали и склоняли граждан к участию в деятельности террористической организации. Кроме того, подозреваемые финансировали терроризм, пропагандировали идеологии и оправдание терроризма.

«Подозреваемые – сторонники радикальных религиозных взглядов и участники действующей ячейки террористической запрещенной организации «Исламское государство*», – заявили в Росгвардии.

У подозреваемых нашли экстремистскую литературу и боеприпасы, а также «наркотическое вещество в крупном размере». По данному факту возбуждены уголовные дела.

Ранее ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, заподозренной в пропаганде терроризма.