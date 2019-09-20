Вернувшуюся из Сирии россиянку заподозрили в пропаганде терроризма

ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, заподозренной в пропаганде терроризма, сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, в 2009 году женщина вышла замуж за радикального исламиста и уехала с ним в Дагестан, где супруга ликвидировали в ходе боевой операции как члена вооруженной банды.

В 2012 году россиянка уехала в Сирию, где стала женой террориста и родила там двух детей. В 2015 году она вместе с детьми вернулась в Красноярский край и стала пропагандировать в интернете терроризм, размещая в Сети материалы о запрещенной в России террористической организации ИГ* и призывала к терактам, передает «Интерфакс».

Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет».

Напомним, в июне Московский окружной военный суд вынес приговор троим членам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», которые планировали серию терактов на объектах транспорта в столице.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД