Членов ИГ осудили за подготовку терактов на транспорте в Москве

Московский окружной военный суд вынес приговор троим членам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*), которые планировали серию терактов на объектах транспорта в столице.

По данным УФСБ, уголовное дело расследовалось в отношении гражданина Таджикистана Рахматова З. Ш. и двух граждан России Баширова Р. Х. и Махмудова Б. Х., сообщает ТАСС.

Уточняется, что приговор Баширову был вынесен еще в декабре 2018 года, так как он пошел на сотрудничество со следствием. В итоге Баширова осудили на 11 лет колонии строго режима.

«7 мая 2019 года решением Московского окружного военного суда Махмудов Б. Х. и Рахматов З. Ш. приговорены к 15 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии строго режима», – сказали в УФСБ, отметив, что приговор уже вступил в силу.

По данным следствия, Рахматов, Баширов и Махмудов начали вербовать граждан в январе 2017 года, призывая их финансировать ИГ*, а в сентябре 2017 года начали подготовку серии терактов на территории Москвы и Подмосковья.

Сообщалось, что теракт планировался на 12 декабря 2017 года, в День Конституции, но сотрудники ФСБ предотвратили его.