ФСБ предотвратила теракт против ГРУ в Москве

Один из лидеров запрещенной в России организации «Исламское государство*» Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) пытался дистанционно организовать несколько терактов в России, приказав подручным взорвать военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе и пассажиров МЦК, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ.

По данным участников расследования, первая террористическая бригада Нораки в Москве сформировалась вообще без его участия. Ее весной 2016 года создал перебравшийся в Россию рабочий-строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев. Посещая мечети в столице и подмосковной Яхроме, экстремист подобрал себе единомышленников, пишет «Коммерсант».

На собраниях ячейки, происходящих в квартире Бабаева на Суздальской улице Москвы, ее члены в основном просматривали и обсуждали видеоролики, распространяемые лидерами ИГ* через интернет. Радикалы поставили перед собой задачу вступить в ряды действующих в Сирии боевиков и даже придумали себе конспиративные мусульманские имена, но дальше разговоров дело не шло. Для поездки требовались деньги, а кроме того, лидер ячейки утверждал, что в ИГ берут лишь тех, кто «громко заявит о себе».

По данным следствия, главарь планировал сначала напасть на полицейский патруль и с помощью отобранного оружия добыть средства для поездки. Затем заговорил о совершении терактов в аэропорту, но все предложения Бабаева были отвергнуты сообщниками как слишком опасные и трудновыполнимые. В итоге ячейка оставалась в автономном и, по сути, спящем режиме до тех пор, пока летом 2016 года к ней не присоединился еще один строитель из Таджикистана – Наим Махмадалиев, c которым экстремисты случайно познакомились в чайхане.

В отличие от Бабаева, Махмадалиев не просто изучал видеоролики ИГ, а поддерживал контакты через мессенджер Telegram и мобильное приложение Zello, позволяющее использовать смартфон в режиме рации, с одним из лидеров этой организации Тоджиддином Назаровым (Абу-Усамой Нораки). Последний знал, что Махмадалиев живет в бытовке на стройплощадке у Хорошевского шоссе Москвы, а мимо его стройки регулярно проезжают военные грузовики с солдатами-срочниками, служившими в расположенной здесь же штаб-квартире ГРУ. Куратор Махмадалиева наметил грузовики в качестве перспективного объекта атаки. Узнав, что его подопечный заручился поддержкой еще семерых сочувствующих, Нораки дал команду активировать спящую ячейку, пообещав всем ее членам средства на проезд в Сирию и свои личные рекомендации для вступления в ИГ.

Участники ячейки занялись изготовлением СВУ, заказав часть компонентов в интернет-магазине Aliexpress, а также купив их на московском рынке «Садовод». Однако собрать СВУ им не дали: 6 сентября 2016 года ячейка Мусалима Бабаева в полном составе была задержана. По данным близкого к расследованию источника, сотрудники ФСБ негласно наблюдали за опасной группой еще с момента ее формирования, однако брать боевиков не торопились, рассчитывая через них выйти на ближневосточного организатора. Когда же в ячейке зашла речь о получении крайне нестабильного, опасного в обращении и непригодного для длительного хранения взрывателя на основе трипероксида ацетона, злоумышленников пришлось задержать в экстренном порядке.

В это время Нораки успел дистанционно сформировать в столичном регионе еще одну диверсионно-террористическую бригаду ИГ. В нее вошли живущие и работающие в Москве земляки организатора: продавец обуви Бахтиер Махмудов, разнорабочий Зафархон Рахматов и врач Руслан Баширов. Они были обеспечены двумя автоматами АКС-74, а также собрали две мощные бомбы, рассчитывая использовать их 12 декабря 2017 года, в День Конституции. По замыслу Нораки бригада должна была взорвать одновременно пассажиров поезда на Московском центральном кольце и покупателей торгового центра «Эдельвейс» в подмосковной Балашихе. Выживших после взрывов боевики собирались добить гранатами и автоматными очередями, однако накануне праздника ФСБ удалось нейтрализовать и эту ячейку. Все заговорщики по приговору Московского окружного военного суда получили сроки от 14 до 19 лет.

Нораки успел за это время подготовить и реализовать по крайней мере две крупные террористические атаки в других странах. В апреле 2017 года он вышел на виртуальный контакт со своим постоянно живущим в Швеции земляком Рахматом Акиловым и убедил его раздавить грузовым автомобилем пешеходов в центре Стокгольма. В июле 2018 года Нораки дистанционно завербовал группу из семи своих земляков, уроженцев таджикского города Нурека, которые сбили на автомобиле группу путешествующих на велосипедах иностранцев на автодороге в Дангаринском районе.

До самого Нораки спецслужбы пока не добрались. По некоторым данным, сейчас он проживает в иракском Мосуле.