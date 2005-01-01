ФСБ предотвратила теракт против ГРУ в Москве

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26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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«Сепаратисты Донбасса» взяли под защиту французских «желтых жилетов»

Флаг ДНР появился в Париже - и европейские СМИ немедленно приняли это за некий особый знакФото: кадр телеканала Россия 1
Европейские СМИ ликуют – они нашли связь между «сепаратистами Донбасса» и «желтыми жилетами» Франции. Теперь у французского официоза есть повод обвинять Россию в организации движения, не дающего президенту Макрону спокойно отдыхать в выходные. Однако кто на самом деле эти люди, воевавшие в Донбассе и теперь вышедшие на улицы Парижа? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
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Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент

Павел Данилин, политолог
Японцы не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, мы никого оттуда не будем выселять – дескать, знайте нашу доброту. Не прокатило у них. Подробности...
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Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не Министерство просвещения или прокуратура, а учитель питерской или сибирской школы, усредненный чеховский Беликов, повторяет: «Как бы чего не вышло» – и запрещает школьнику красить волосы в синий цвет. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев
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             26 февраля 2019, 10:20
          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Один из лидеров запрещенной в России организации «Исламское государство*» Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) пытался дистанционно организовать несколько терактов в России, приказав подручным взорвать военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе и пассажиров МЦК, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ.

          По данным участников расследования, первая террористическая бригада Нораки в Москве сформировалась вообще без его участия. Ее весной 2016 года создал перебравшийся в Россию рабочий-строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев. Посещая мечети в столице и подмосковной Яхроме, экстремист подобрал себе единомышленников, пишет «Коммерсант».

          На собраниях ячейки, происходящих в квартире Бабаева на Суздальской улице Москвы, ее члены в основном просматривали и обсуждали видеоролики, распространяемые лидерами ИГ* через интернет. Радикалы поставили перед собой задачу вступить в ряды действующих в Сирии боевиков и даже придумали себе конспиративные мусульманские имена, но дальше разговоров дело не шло. Для поездки требовались деньги, а кроме того, лидер ячейки утверждал, что в ИГ берут лишь тех, кто «громко заявит о себе».

          По данным следствия, главарь планировал сначала напасть на полицейский патруль и с помощью отобранного оружия добыть средства для поездки. Затем заговорил о совершении терактов в аэропорту, но все предложения Бабаева были отвергнуты сообщниками как слишком опасные и трудновыполнимые. В итоге ячейка оставалась в автономном и, по сути, спящем режиме до тех пор, пока летом 2016 года к ней не присоединился еще один строитель из Таджикистана – Наим Махмадалиев, c которым экстремисты случайно познакомились в чайхане.

          В отличие от Бабаева, Махмадалиев не просто изучал видеоролики ИГ, а поддерживал контакты через мессенджер Telegram и мобильное приложение Zello, позволяющее использовать смартфон в режиме рации, с одним из лидеров этой организации Тоджиддином Назаровым (Абу-Усамой Нораки). Последний знал, что Махмадалиев живет в бытовке на стройплощадке у Хорошевского шоссе Москвы, а мимо его стройки регулярно проезжают военные грузовики с солдатами-срочниками, служившими в расположенной здесь же штаб-квартире ГРУ. Куратор Махмадалиева наметил грузовики в качестве перспективного объекта атаки. Узнав, что его подопечный заручился поддержкой еще семерых сочувствующих, Нораки дал команду активировать спящую ячейку, пообещав всем ее членам средства на проезд в Сирию и свои личные рекомендации для вступления в ИГ.

          Участники ячейки занялись изготовлением СВУ, заказав часть компонентов в интернет-магазине Aliexpress, а также купив их на московском рынке «Садовод». Однако собрать СВУ им не дали: 6 сентября 2016 года ячейка Мусалима Бабаева в полном составе была задержана. По данным близкого к расследованию источника, сотрудники ФСБ негласно наблюдали за опасной группой еще с момента ее формирования, однако брать боевиков не торопились, рассчитывая через них выйти на ближневосточного организатора. Когда же в ячейке зашла речь о получении крайне нестабильного, опасного в обращении и непригодного для длительного хранения взрывателя на основе трипероксида ацетона, злоумышленников пришлось задержать в экстренном порядке.

          В это время Нораки успел дистанционно сформировать в столичном регионе еще одну диверсионно-террористическую бригаду ИГ. В нее вошли живущие и работающие в Москве земляки организатора: продавец обуви Бахтиер Махмудов, разнорабочий Зафархон Рахматов и врач Руслан Баширов. Они были обеспечены двумя автоматами АКС-74, а также собрали две мощные бомбы, рассчитывая использовать их 12 декабря 2017 года, в День Конституции. По замыслу Нораки бригада должна была взорвать одновременно пассажиров поезда на Московском центральном кольце и покупателей торгового центра «Эдельвейс» в подмосковной Балашихе. Выживших после взрывов боевики собирались добить гранатами и автоматными очередями, однако накануне праздника ФСБ удалось нейтрализовать и эту ячейку. Все заговорщики по приговору Московского окружного военного суда получили сроки от 14 до 19 лет.

          Нораки успел за это время подготовить и реализовать по крайней мере две крупные террористические атаки в других странах. В апреле 2017 года он вышел на виртуальный контакт со своим постоянно живущим в Швеции земляком Рахматом Акиловым и убедил его раздавить грузовым автомобилем пешеходов в центре Стокгольма. В июле 2018 года Нораки дистанционно завербовал группу из семи своих земляков, уроженцев таджикского города Нурека, которые сбили на автомобиле группу путешествующих на велосипедах иностранцев на автодороге в Дангаринском районе.

          До самого Нораки спецслужбы пока не добрались. По некоторым данным, сейчас он проживает в иракском Мосуле.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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