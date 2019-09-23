Украина закрыла пункт пропуска в сторону Крыма

Украина закрыла один из пропускных пунктов на границе с Россией в сторону Крымского полуострова, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«Сегодня, 23.09.2019 с 07.45 украинский контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска «Армянск», в одностороннем порядке прекратил пропуск автомобильных транспортных средств через государственную границу», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что пропуск лиц через границу осуществляется только на пешеходном направлении. При этом российские автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме.

«Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым рекомендует лицам, планирующим поездки за границу автотранспортом, учитывать сложившуюся ситуацию и следовать через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Перекоп» и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Джанкой», – отметили в ведомстве.

На сайте Погранслужбы Украины сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда проводятся строительные работы с целью модернизации пунктов пропуска.

Всего за предыдущие сутки через госграницу через три пункта пропуска прошли порядка 9 тыс. граждан и более 1,4 тыс. транспортных средств.

В пунктах пропуска «Перекоп» и «Джанкой» в настоящее время скопления не наблюдается.

Ранее в Крыму впервые запустили официальный маршрут к границе с Украиной.