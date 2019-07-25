В Крыму впервые запустили официальный маршрут к границе с Украиной

Первый официальный автобусный маршрут от Симферополя до границы с Украиной запустили в Крыму, сообщает пресс-служба минтранса республики.

«От Симферополя до границы с Украиной, которая находится за Джанкоем, с 24 июля запущен официальный маршрут, который идет без остановок между конечными пунктами. Интервал движения автобусов составляет один час», – сообщается на сайте минтранса.

Из Симферополя автобусы отходят от автостанции «Курортная», билеты продаются в кассе. Пассажиры, отправляющиеся от границы с Украиной, пока могут приобрести билеты только у водителей, поскольку еще продолжаются работы по оборудованию остановочных пунктов.

Первый рейс отходит в 6.00, последний рейс из Симферополя – в 17.00, от границы с Украиной – в 19.00.

Как отмечают в ведомстве, маршрут очень востребован у пассажиров. До настоящего времени на данном участке не было официальных перевозчиков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за нелегальные пассажирские перевозки нужно изымать транспортные средства.

В начале июля Аксенов потребовал уволить директора «Крымавтотранса» за нелегальные перевозки и плохую работу сети автостанций на полуострове.

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