Глава «Крымавтотранса» уволен за нелегальные перевозки

Взгляд
9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянами второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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В Оренбуржье лишили выбора тех, кто нагло травит людей

Фото: Юрий Васильев
Газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций о тех, кого несколько месяцев назад назначили исполнять обязанности глав регионов. Спецкор ВЗГЛЯДа побывал с и.о. губернатора Оренбургской области в экологически неблагополучном Переволоцком районе и увидел, как и почему эта поездка неожиданно превратилась в экстремальное испытание для управленческих навыков Дениса Паслера. Подробности...
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Идея Зеленского о встрече с Путиным имеет смысл лишь при одном условии

Владимир Зеленский принимал в Киеве руководителей Евросоюза Дональда Туска и Жан-Клода ЮнкераФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Предложение Владимира Зеленского провести в Минске переговоры с Владимиром Путиным в присутствии глав четырех западных стран не имеет ни одного шанса на осуществление. И не потому, что это не нужно России. Ни США, ни Европа сейчас не собираются усиливать значение украинской темы в международной повестке. Но есть одно исключение. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...

Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...

Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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            Глава «Крымавтотранса» уволен за нелегальные перевозки

            9 июля 2019, 11:55

            Текст: Дмитрий Зубарев

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            Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить директора «Крымавтотранса» за нелегальные перевозки и плохую работу сети автостанций на полуострове.

            «Я сказал, чтобы написал заявление господин Коробчук (директор «Крымавтотранса»). Он написал заявление?», – передает РИА «Новости» вопрос Аксенова, заданный министру транспорта Крыма Сергею Карпову на заседании крымского правительства. Тот ответил утвердительно.

            Аксенов раскритиковал работу «Крымавтотренса», бывшее руководство которого не делало ничего для ликвидации безбилетного проезда. По словам главы региона, «подсадки» пассажиров без билетов в автобусы проводятся систематически, а выручка предприятия при этом осталась минимальной.

            Он также потребовал установить на всех автостанциях Крыма видеокамеры для контроля за нелегальными перевозками пассажиров и провести инвентаризацию имущества госпредприятия.

            Напомним, с 1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий лицам, имеющим только иностранные водительские права, работать профессиональными водителями.

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