Глава «Крымавтотранса» уволен за нелегальные перевозки

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить директора «Крымавтотранса» за нелегальные перевозки и плохую работу сети автостанций на полуострове.

«Я сказал, чтобы написал заявление господин Коробчук (директор «Крымавтотранса»). Он написал заявление?», – передает РИА «Новости» вопрос Аксенова, заданный министру транспорта Крыма Сергею Карпову на заседании крымского правительства. Тот ответил утвердительно.

Аксенов раскритиковал работу «Крымавтотренса», бывшее руководство которого не делало ничего для ликвидации безбилетного проезда. По словам главы региона, «подсадки» пассажиров без билетов в автобусы проводятся систематически, а выручка предприятия при этом осталась минимальной.



Он также потребовал установить на всех автостанциях Крыма видеокамеры для контроля за нелегальными перевозками пассажиров и провести инвентаризацию имущества госпредприятия.



Напомним, с 1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий лицам, имеющим только иностранные водительские права, работать профессиональными водителями.

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