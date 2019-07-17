Аксенов предложил изымать транспорт за нелегальные перевозки

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за нелегальные пассажирские перевозки нужно изымать транспортные средства.

«Нужно подготовить предложения по мерам ответственности для перевозчиков за нелегальные перевозки. Если их не хватит, то мы внесем как предложение конфискацию транспортного средства. По-другому мы остановить ситуацию не можем. Завтра до вечера предоставить комплекс мер: максимальные штрафы, рейды тотальные», – сказал Аксенов, передает РИА «Новости».

Глава региона дал поручение создать рабочие группы по борьбе с нелегальными перевозками, в их состав должны входить представители силовых структур.

«Мы также договорились, что за бездействие должностных лиц будут возбуждаться уголовные дела», – отметил он.

«С точки зрения безопасности на границе, что там кому что передает, вообще непонятно. Одна группа перевозчиков в Херсонской области привозит людей (к границе), другая встречает. Нужно с границы возить людей, это 100%, нужно, чтобы были рейсы, это должно быть легально. Легализуйте этот процесс», – заявил Аксенов.

Он отметил, что у пограничных пунктов нужно разместить автомобильные станции.

«Пограничники нам готовы в этой ситуации помогать. Видеокамеры полностью на это место направить. Все номера транспортных средств [занимающиеся нелегальными пассажирскими перевозки], которые выявлены, я завтра передам в правоохранительные органы. Там из них значительная часть на украинских номерах катается, и всем до лампочки», – добавил глава Крыма.

В начале июля Аксенов потребовал уволить директора «Крымавтотранса» за нелегальные перевозки и плохую работу сети автостанций на полуострове.