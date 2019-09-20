Осужденный за нападение на бойца ОМОН во время несанкционированной акции 3 августа в Москве актер Павел Устинов освобожден из СИЗО, пишут СМИ со ссылкой на источники в уголовно-исполнительной системе.

«По решению Мосгорсуда, изменившего меру пресечения на подписку о невыезде, Устинов освобожден из СИЗО», – сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что Устинов вскоре выйдет из изолятора, на улице его ждут журналисты.

Напомним, суд приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева.

За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена. По его ходатайству прокуратура обжаловала меру пресечения актеру.

Позднее Московский городской суд освободил Устинова до апелляции на приговор.