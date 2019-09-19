Захарова отреагировала на высказывание украинского посла в Сербии о распаде России

Высказывание посла Украины в Белграде Александра Александровича о необходимости распада России демонстрируют то, что украинская сторона вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий», – написала Захарова в своем Facebook в ответ на высказывание Александровича.

Захарова напомнила, что украинский журналист Дмитрий Гордон сообщал о возможном распаде Украины на несколько частей.

«Механику «распада Украины» Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов. Но вместо работы над ошибками, киевская «дипломатия» опять ищет любимые грабли», – резюмировала дипломат.

Ранее Александрович заявил, что распад России должен стать целью для всего международного сообщества.