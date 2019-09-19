Украинский посол в Сербии призвал сделать целью всего мира развал России

Распад России должен стать целью для всего международного сообщества, заявил посол Украины в Сербии Александр Александрович в статье «Единственный способ справиться с Россией» для украинских СМИ.

Он заявил, что попытки договориться с Москвой цивилизованно обречены на неудачу, так как «противоречат установкам кремлевского режима», передает РИА «Новости».

Александрович заявил, что для развала не нужны военные действия, нужно только изолировать Россию «реальными экономическими санкциями».

На Украине регулярно заявляют о том, что нужно добиться развала России. Так, в апреле экс-замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина должна будет захватить часть территории России, если она начнет разваливаться.