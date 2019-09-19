В Кремле не видели заявлений по поводу действий адвокатов Устинова

В Кремле не видели заявлений от представителей общественности о том, что адвокаты актера Павла Устинова, осужденного за применение насилия к бойцу ОМОН, что-то делали неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы не видели таких заявлений», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Песков ответил на вопрос о том, видели ли в Кремле заявления представителей общественности о том, что адвокаты Устинова изначально что-то делали неправильно.

«Президент не может вмешиваться в эту ситуацию. Она развивается в русле закона и должна развиваться в русле закона. Ни администрация президента, ни президент не комментируют и не будут комментировать решение суда и не имеют права и намерения вмешиваться в судебные процессы», – подчеркнул представитель Кремля, слова которого передает ТАСС.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, которая прошла 3 августа. По данным следствия, при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Актер вину не признал.

В поддержку Устинова выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева.

Адвокат, член Общественной палаты Шота Горгадзе объяснил, почему видеозапись не была приобщена к делу Устинова, а также оценил перспективы этого дела.

В Кремле заявили, что знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, и призвали дождаться результатов апелляции, подчеркнув, что юридически администрация президента не является адресатом пикетов в поддержку актера.

За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена.

Между тем телеведущий Владимир Соловьев опубликовал новую видеозапись задержания Устинова.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.