Трамп объявил о «полной боеготовности» США после нападения на Саудовскую Аравию

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся «в полной боевой готовности» и готовы действовать после получения подтверждения от Саудовской Аравии «относительно того, кто, по их мнению, стоял за атакой» на нефтяные объекты страны.

«Нефтяной сектор Саудовской Аравии был атакован. Есть основания полагать, что мы знаем, кто в этом виновен, мы находимся в полной боеготовности», – заявил Трамп в своем Twitter.

Однако, по словам главы Белого дома, «все будет зависеть от подтверждения [от Саудовской Аравии]». «Мы ждем, что скажет королевство относительно того, кто, по их мнению, стоял за атакой и как нам следует действовать дальше», – подчеркнул американский лидер.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Вскоре после этого Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

В Сенате США призвали нанести сокрушительный удар по нефтяным объектам Ирана, а глава Белого дома предложил Эр-Рияду «помощь в обеспечении самообороны».

Иран назвал ложью заявления США о причастности к атакам на Саудовскую Аравию. В ответ в администрации Трампа обратили внимание на «указывающие на Иран факты».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.

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