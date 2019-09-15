В РПЦ усомнились в искренности обетов Собчак во время венчания

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выразил сомнение в искренности обетов телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова во время венчания.

«Не думал, что вернусь к этой теме – свадьбе Собчак и Богомолова. Конечно, тот перфоманс, тот «свадебный танец», видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

«Как я уже говорил, перед совершением Таинства пара беседовала со священником о смысле христианского брака, письменно засвидетельсвовала раскаяние в своих недостойных делах в прошлом… Полагаю, священник думал и надеялся, что все это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться. Кого люди пытаются обмануть? Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя… Да, у всех бывают падения, да, все согрешают. Но зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем, как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланированно…», – отметил священнослужитель.

«А Бог все равно ждет покаяния. Только настоящего. Без перфомансов», – заключил Легойда.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Они обвенчались в храме Большего Вознесения, при этом в церкви назвали дикостью шоу, устроенное телеведущей и режиссером.

Ранее Легойда рассказал, что вступающие в церковный брак Собчак и Богомолов перед церемонией письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности.

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