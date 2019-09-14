Собчак оконфузилась на свадьбе с Богомоловым

На свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которая состоялась в пятницу, 13 сентября, не обошлось без конфузов.

Так, Собчак забыла отклеить с подошвы одной из туфель ценник, обратил внимание телеканал «РЕН ТВ». Отмечается, что эту деталь заметили, когда пара после выхода из ЗАГС легла в катафалк.

Как пишет «Московский комсомолец», Собчак поразила гостей собственной свадьбы, когда устроила эротический танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня». Невеста танцевала в корсете и с оголенными ногами. Закончилась композиция тем, что Собчак и Богомолов улеглись в кровать прямо на сцене.

В пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Собчак и Богомолова.

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Молодожены катались в открытом катафалке. Они обвенчались в храме Большего Вознесения, при этом в церкви назвали дикостью шоу, устроенное телеведущей и режиссером.

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