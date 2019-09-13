Собчак и Богомолов поженились

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов в пятницу, 13 сентября, официально зарегистрировали отношения. Бракосочетание состоялось в Грибоедовском ЗАГСе.

После регистрации пара планирует скрепить союз духовными узами. Собчак говорила, что считает венчание трогательным событием и подготовила для него роскошное платье от модного бренда, сообщает Starhit.

В пятницу Собчак и Богомолов прибыли в Грибоедовский ЗАГС в Москве на черном катафалке. На празднование их свадьбы приглашены почти 300 человек.

Собчак показала фото своего свадебного платья.

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