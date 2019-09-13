Собчак показала свадебное платье

Телеведущая Ксения Собчак, готовящаяся к свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье.

Фото было опубликовано в Instagram.

На снимке Собчак стоит спиной к фотографу в длинном белом платье с открытой спиной. На голове телеведущей – длинная фата.

«Мне кажется, я готова к главному дню!» – подписала фотографию Собчак.

Подписчики телеведущей оценили наряд невесты и пожелали ей счастливого дня свадьбы.

«Господи, какая же она красивая», – пишет _kasya_1.

«Ксения и Константин, будьте счастливы! Поздравляю вас от всего сердца!» – написала alexmargo23.

«Совет да любовь, великолепная пара», – прокомментировала kobra1988_.

При этом нашлись и пользователи, которые сочли, что показывать платье до свадьбы – плохая примета. Также многие удивились тому, что Ксения Собчак вновь выходит замуж.

«Один раз выходят замуж только ленивые!» – пошутила sher___velikolepnaya.

«Шоу продолжается. Запасемся попкорном!» – иронизирует elenatravina1.

«А с Максом (Виторганом) был день второстепенный?» – удивился 2funoff.

Ранее сообщалось, что на празднование свадьбы Собчак и Богомолова приглашены почти 300 человек. Церемония бракосочетания пройдет 13 сентября в Москве.

Пользователи Сети предполагали, что поводом для свадьбы стала беременность телеведущей. Позднее Богомолов отреагировал на слухи о скорой свадьбе.

Напомним, в начале года разразился скандал, когда бывший муж Собчак актер и режиссер Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала телеведущая, которую обвиняли в измене.