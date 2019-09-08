Собчак высказалась о браках «по залету»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о якобы предстоящей свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, которая, по версии интернет-пользователей, произойдет из-за беременности журналистки.

«Если бы Ксения Собчак и Константин Богомолов женились, извините, «по залету» – это было бы очень несовременно, а они вообще люди прогрессивные», – написала светский обозреватель Евгения Милова.

На ее сообщение отреагировала Собчак. «Ну вот хоть кто-то меня хорошо знает, Жень. Свадьбы по залету – это вообще как-то грустно... Есть в этом какая-то безысходность))))» – написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что Ксения Собчак в ближайшее время может выйти замуж за Константина Богомолова. Интернет-пользователи предположили, что поводом для свадьбы стала беременность Собчак. Между тем скандальный блогер Лена Миро в слухи не поверила. По ее мнению, сплетни в информпространство запустила сама телеведущая.

Позднее Богомолов отреагировал на слухи о скорой свадьбе с Собчак.

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