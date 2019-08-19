Богомолов ответил на вопрос о свадьбе с Собчак

Режиссер Константин Богомолов прокомментировал сообщения СМИ о его предстоящей свадьбе с телеведущей Ксенией Собчак. Он также ответил на вопрос о том, будет ли Собчак играть в его спектаклях.

«Особо не комментирую личную жизнь. Хотел бы продолжать в том же духе. Она и так слишком на виду», – сказал режиссер в интервью ТАСС в ответ на вопрос о том, будет ли свадьба с Собчак.

На замечание о том, что Богомолов сам подливает масла в огонь, через Instagram объясняясь Собчак в любви, режиссер отметил, что это искреннее проявление чувств. «А Сеть – один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда – кричать», – сказал он.

«Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид», – отметил Богомолов.

«Ненавижу пафос, прямо трясет от него. Чувство может умереть, если относиться к нему излишне серьезно. А прекрасный флирт не отрицает супружеской верности», – добавил режиссер.

Он также ответил на вопрос о том, будет ли Собчак играть в его спектаклях. «В спектаклях она вряд ли будет играть. А в кино… На самом деле, считаю Ксению очень способным человеком. Вот честно, без дураков», – признался Богомолов, назвав Собчак разносторонней, талантливой и амбициозной.

«Думаю, у нее многое еще впереди», – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Ксения Собчак в ближайшее время может выйти замуж за Константина Богомолова. Интернет-пользователи предположили, что поводом для свадьбы стала беременность Собчак. Между тем скандальный блогер Лена Миро в слухи не поверила. По ее мнению, сплетни в информпространство запустила сама телеведущая.

В начале года разразился скандал, когда Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене.

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