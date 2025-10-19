Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
Шварценеггер озвучил план по защите демократии в США
Шварценеггер предложил сделать день выборов выходным и ввести ID избирателя
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил объявить день выборов выходным и ввести обязательную идентификационную карту для избирателей, ссылаясь на европейский опыт.
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер озвучил свой план по защите демократии в США, передает РИА «Новости».
Он предложил разработать специальный акт, который, по его словам, позволит укрепить демократические принципы в стране. По словам Шварценеггера, одним из ключевых пунктов должен стать выходной день в день проведения выборов.
«Это просто идея, по которой мы сделаем день выборов выходным», – заявил актер в эфире вечернего шоу «В настоящее время с Биллом Маром».
Также он выступил за создание «честной комиссии по избирательным округам» и введение идентификационной карты избирателя. Шварценеггер отметил, что подобные меры уже реализованы в странах Европы.
Ранее Арнольд Шварценеггер выступил против перекройки избирательных округов в штатах Калифорния и Техас.
Демократы предложили изменить границы в пяти районах штата, где ранее побеждали республиканцы, чтобы укрепить свои позиции.