Опубликована видеозапись из ресторана, где дрались Виторган и Богомолов

В Сети опубликовали кадры записи с камер видеонаблюдения в московском кафе, где произошла драка между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.

На кадрах записи Виторган о чем-то спрашивает официантку, после чего она его уводит в сторону; по данным РЕН-ТВ, девушка отводила его к сидевшим за столиком его супруге Ксении Собчак и Богомолову.

По тем же сведениям, драка между актером и режиссером прошла за территорией ресторана, у входа в заведение. Телеканал уточняет, что Виторган пытался узнать у Богомолова, почему тот ужинает с его супругой.

Через некоторое время после инцидента в заведение пришли медики для оказания помощи режиссеру.

Напомним, по данным СМИ, Виторган, женатый на телеведущей Ксении Собчак, подрался с Константином Богомоловым. После этого Богомолов рассказал о полученных травмах в соцсетях. Позднее в прессе сообщили о совместном отдыхе Богомолова и Собчак на Мальдивах.